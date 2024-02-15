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15:50, 15 февраля 2024Из жизни

Женщина раздумала платить за пластическую операцию и сбежала из клиники в халате

В Турции пациентка сбежала после пластической операции, чтобы не платить врачам

Кадр: İhlas Haber Ajansı / YouTube

В Турции иностранная пациентка, сделавшая пластическую операцию, раздумала платить и сбежала из частной клиники. Об этом сообщает NTV Haber.

Женщине сделали пластическую операцию на лице в Стамбуле. Очнувшись после наркоза, она попыталась скрыться из клиники в больничном халате и с дренажной системой, установленной на теле для сбора крови.

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Вскоре персонал учреждения заметил пациентку и попытался остановить ее. Женщина начала кричать на медсестер и врачей на иностранном языке и набросилась на них. Позже ее отвели обратно в больницу. Чем закончился конфликт, не уточняется.

Ранее сообщалось, что жительница Индии очнулась перед началом собственной кремации. 52-летняя женщина попала в больницу после несчастного случая.

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      Алиса Удовик
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