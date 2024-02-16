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09:09, 16 февраля 2024Ценности

53-летняя Клаудия Шиффер прикрыла голую грудь сумкой на фото

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for Disney

Немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер снялась в откровенном образе для рекламы весенне-летней коллекции одежды и аксессуаров итальянского бренда Versace. Соответствующий кадр появился на сайте марки.

53-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес. При этом она прикрыла обнаженную грудь черной прямоугольной сумкой с золотистой фурнитурой.

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В то же время знаменитость распустила волосы, надев на голову повязку, и примерила кольцо с квадратным декоративным элементом на палец. Кроме того, она нанесла макияж в естественной гамме, продемонстрировав признаки возрастных изменений на лице.

Ранее Шиффер также приняла участие в откровенной фотосессии для журнала i-D. Она позировала без одежды и нижнего белья, прикрыв рукой обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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