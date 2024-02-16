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01:00, 16 февраля 2024Ценности

53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в пиджаке на голое тело

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном образе для коллекции одежды, созданной совместно с Hugo Boss. Соответствующие снимки появились на официальном сайте марки.

На размещенном фото 53-летняя манекенщица позирует в наряде голубого цвета, состоящем из брюк и пиджака в вертикальную полоску. При этом видно, что верх классического костюма знаменитость надела на голое тело.

Кроме того, Кэмпбелл показала стройную фигуру в облегающих черных брюках с разрезами на штанинах и жакете. Можно заметить, что под данным комплектом одежды присутствует расстегнутая белая рубашка, которая обнажает ее грудь.

В ноябре Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном образе для модного бренда Alexander Wang. Тогда модель предстала перед камерой со стрижкой маллет и полностью обнаженной, повернувшись к камере боком и прикрыв рукой грудь.

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      Мария Винар
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