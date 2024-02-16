Алиев назначил нового премьер-министра Азербайджана

Президент Азербайджана Алиев подписал указ о назначении Асадова новым премьером

Али Асадов был назначен новым премьер-министром Азербайджана после согласования его кандидатуры Милли меджлисом (парламентом) республики. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает АзерТАдж.

«На основании пункта 4 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики принимаю решение: Али Хидаят оглы Асадов должен быть назначен gремьер-министром Азербайджанской Республики», — отмечается в тексте распоряжения.

14 февраля Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана. После церемонии инаугурации правительство республики в соответствии с требованиями конституции ушло в отставку. Асадов возглавлял кабинет министров с октября 2019 года.

Ранее назначение Асадова премьер-министром одобрили в Милли меджлисе.