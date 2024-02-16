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12:58, 16 февраля 2024Бывший СССР

Алиев назначил нового премьер-министра Азербайджана

Президент Азербайджана Алиев подписал указ о назначении Асадова новым премьером
Али Асадов

Али Асадов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Али Асадов был назначен новым премьер-министром Азербайджана после согласования его кандидатуры Милли меджлисом (парламентом) республики. Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает АзерТАдж.

«На основании пункта 4 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики принимаю решение: Али Хидаят оглы Асадов должен быть назначен gремьер-министром Азербайджанской Республики», — отмечается в тексте распоряжения.

14 февраля Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана. После церемонии инаугурации правительство республики в соответствии с требованиями конституции ушло в отставку. Асадов возглавлял кабинет министров с октября 2019 года.

Ранее назначение Асадова премьер-министром одобрили в Милли меджлисе.

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      Глеб Палехов
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