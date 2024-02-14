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14:32, 14 февраля 2024Бывший СССР

Алиев вступил в должность президента Азербайджана

Прошла церемония инаугурации Ильхама Алиева в должность президента Азербайджана

Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AP

Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана после победы на внеочередных выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«14 февраля в Милли Меджлисе (парламенте республики, — прим. Ленты.ру) состоялась церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. (...) Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принес присягу», — отмечается в сообщении.

9 февраля в стране завершились внеочередные президентские выборы, победу на них одержал инкумбент. После обработки всех бюллетеней Алиев набрал 92,12 процента голосов. За него проголосовали 4 577 693 избирателей.

После церемонии инаугурации правительство Азербайджана ушло в отставку. Это произошло в соответствии с требованиями Конституции страны.

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      Глеб Палехов
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