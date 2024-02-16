Парламент Азербайджана одобрил назначение Асадова премьером

Парламент Азербайджана одобрил назначение Али Асадова премьером

Милли меджлис (парламент) Азербайджана одобрил на заседании назначение Али Асадова премьер-министром республики. Об этом сообщает АзерТАдж.

«На Милли меджлисе был рассмотрен вопрос "о даче согласия на назначение Али Идаят оглы Асадова на должность премьер-министра Азербайджанской Республики"», — пишет агентство.

14 февраля Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана. 9 февраля в стране завершились внеочередные президентские выборы, на которых он одержал победу. После обработки всех бюллетеней Алиев набрал 92,12 процента голосов. За него проголосовали 4 577 693 избирателя.

После церемонии инаугурации правительство Азербайджана ушло в отставку. Это произошло в соответствии с требованиями конституции страны.