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11:26, 16 февраля 2024Бывший СССР

Парламент Азербайджана одобрил назначение Асадова премьером

Парламент Азербайджана одобрил назначение Али Асадова премьером

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Милли меджлис (парламент) Азербайджана одобрил на заседании назначение Али Асадова премьер-министром республики. Об этом сообщает АзерТАдж.

«На Милли меджлисе был рассмотрен вопрос "о даче согласия на назначение Али Идаят оглы Асадова на должность премьер-министра Азербайджанской Республики"», — пишет агентство.

14 февраля Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана. 9 февраля в стране завершились внеочередные президентские выборы, на которых он одержал победу. После обработки всех бюллетеней Алиев набрал 92,12 процента голосов. За него проголосовали 4 577 693 избирателя.

После церемонии инаугурации правительство Азербайджана ушло в отставку. Это произошло в соответствии с требованиями конституции страны.

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      Кристина Есикова
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