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10:11, 16 февраля 2024Россия

Антисептик привел к массовому отравлению детей в российской школе

РЕН ТВ: антисептик привел к массовому отравлению детей в калининградской школе

Фото: Anastasia Nelen / Unsplash

Антисептик привел к массовому отравлению детей в школе в поселке Большаково в Калининградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что за медицинской помощью обратились 23 учащихся, шесть из них были доставлены в больницу. У всех несовершеннолетних россиян выявили признаки отравления неустановленным токсическим веществом.

Утром 15 февраля детям при входе в учебное заведение обрабатывали руки дезинфицирующим средством. «Антисептик сотрудники образовательного учреждения распыляли из емкостей бутылочного типа с пульверизатором, из-за чего образовалось аэрозольное облако», — заявил источник.

Как утверждает РЕН ТВ, в гастроэнтерологическое отделение больницы поместили семерых пострадавших в возрасте 11-14 лет, их состояние стабильно. По факту случившегося была организована проверка.

Ранее сообщалось, что ученицу девятого класса одного из московских учебных заведений госпитализировали с отравлением психотропами.

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      Анна Щербакова
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