Байден предпримет попытку восстановить образ США в глазах НАТО

The Hill: Байден примет президента Польши Дуду и премьера Туска в Белом доме

Президент США Джо Байден примет президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Дональда Туска в Белом доме 12 марта. Об этом сообщает The Hill.

На встрече Байдена с польскими лидерами он предпримет попытку восстановить образ США в глазах стран НАТО, демонстрируя поддержку союзников после того, как экс-президент Дональд Трамп сделал заявление о поддержке потенциального нападения со стороны России на членов альянса, нарушающих договоренности по выделению двух процентов от ВВП на оборону.

«Лидеры подтвердят свою непоколебимую поддержку Украины», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

12 марта 1999 года Польша присоединились к Североатлантическому альянсу. Встреча в Белом доме совпадет с 25-ой годовщиной вступления страны в НАТО.

Ранее премьер Польши Туск сравнил слова Трампа о НАТО с «холодным душем» для Европы. Он подчеркнул необходимость создать общеевропейскую систему безопасности в дополнение к существующей структуре.