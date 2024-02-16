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13:34, 16 февраля 2024Мир

Байден предпримет попытку восстановить образ США в глазах НАТО

The Hill: Байден примет президента Польши Дуду и премьера Туска в Белом доме
Joe Biden

Joe Biden. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден примет президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Дональда Туска в Белом доме 12 марта. Об этом сообщает The Hill.

На встрече Байдена с польскими лидерами он предпримет попытку восстановить образ США в глазах стран НАТО, демонстрируя поддержку союзников после того, как экс-президент Дональд Трамп сделал заявление о поддержке потенциального нападения со стороны России на членов альянса, нарушающих договоренности по выделению двух процентов от ВВП на оборону.

«Лидеры подтвердят свою непоколебимую поддержку Украины», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

12 марта 1999 года Польша присоединились к Североатлантическому альянсу. Встреча в Белом доме совпадет с 25-ой годовщиной вступления страны в НАТО.

Ранее премьер Польши Туск сравнил слова Трампа о НАТО с «холодным душем» для Европы. Он подчеркнул необходимость создать общеевропейскую систему безопасности в дополнение к существующей структуре.

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      Лина Пивоварова
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