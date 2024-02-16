Белый дом не увидел угрозы нападения России на НАТО

Кирби: США не рассматривают угрозу нападения России на восточный фланг НАТО

США не рассматривают угрозу нападения России на восточный фланг НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Interia.

«В настоящее время мы не видим такой надвигающейся непосредственной угрозы для НАТО, для ее восточного фланга», — сказал он.

Кирби добавил, что Вашингтон работает над наращиванием военного присутствия на восточной границе Североатлантического альянса.

Ранее президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Москвой из-за якобы исходящей от России угрозы национальной безопасности. Американский лидер поручил наладить дипломатические каналы по этому вопросу и активизировать работу в этом направлении с союзниками и партнерами.