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11:26, 16 февраля 2024Мир

Белый дом не увидел угрозы нападения России на НАТО

Кирби: США не рассматривают угрозу нападения России на восточный фланг НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не рассматривают угрозу нападения России на восточный фланг НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Interia.

«В настоящее время мы не видим такой надвигающейся непосредственной угрозы для НАТО, для ее восточного фланга», — сказал он.

Кирби добавил, что Вашингтон работает над наращиванием военного присутствия на восточной границе Североатлантического альянса.

Ранее президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Москвой из-за якобы исходящей от России угрозы национальной безопасности. Американский лидер поручил наладить дипломатические каналы по этому вопросу и активизировать работу в этом направлении с союзниками и партнерами.

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      Семен Александров
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