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08:30, 16 февраля 2024Бывший СССР

Боец ВСУ из Авдеевки описал ранившее его до глубины души решение командиров

Украинский военный: командование бросило раненых в Авдеевке, эвакуации не было

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpress.com

Военнослужащий из 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) описал решение руководства, которое ранило его и товарищей до глубины души. По его словам, командиры бросили раненых в Авдеевке. Об этом он написал в социальных сетях, сообщение приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Боец с сослуживцами находился на базе противовоздушной обороны (ПВО) в укрепрайоне «Зенит», о взятии которого в ночь на 16 февраля сообщали российские военкоры и украинские ресурсы.

По его словам, никто не любит непопулярных решений, командование не хочет выводить солдат и ожидает «героической обороны». Военнослужащие дважды пытались выйти с позиций, первые десять человек ушли в ночь на 14 февраля, но попали под удар артиллерии, назад вернулись трое раненых.

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Военнослужащий добавил, что сам получил ранение лица при попытке эвакуировать товарищей на следующее утро. Командиры пообещали, что за ранеными приедет БМП. «Отправлялись группы, одна за другой. Видимость нулевая. Это было тупо выживание. Километр по полю. И кучка слепых, ведомых дроном», — рассказал боец ВСУ.

По его словам, подразделения понесли огромные потери. Тем не менее, ждать эвакуацию его группа не стала, военные отправились в неизвестность, но все попали под артиллерийский удар.

Эвакуация так и не приехала, выйти повезло только тем, кто отправился в обход. Военнослужащий рассказал, что диалог с командиром ранил его и сослуживцев до глубины души. Когда они спросили, будут ли их эвакуировать, офицеры велели им оставлять раненых и сжигать все позиции на укрепрайоне «Зенит» перед отходом последних солдат.

«Он не знал, что говорит с раненым. Осталось минимум шесть человек. Было трудно читать их сообщения в чате. Их отчаяние и обреченность. Это всегда останется в нас», — поделился боец. Он добавил, что после пережитых ужасов, раненые, истощенные и с минимумом вещей военные находятся в Авдеевке, готовые отходить. Командование тянет, оно готово привезти боеприпасы и продовольствие, но пожертвовать людьми, заключил военнослужащий.

Отправленная в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада ранее назвала обстановку на этом участке фронта «авдеевским адом», отметив, что ситуация в городе чрезвычайно критическая. Российские военные продолжают активную ротацию и перебрасывают в город новые силы и средства.

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      Марина Совина
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