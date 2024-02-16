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06:29, 16 февраля 2024Бывший СССР

Украинские военные назвали «авдеевским адом» обстановку на этом участке фронта

Отправленная в Авдеевку бригада ВСУ назвала ситуацию чрезвычайно критической

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Отправленная в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале назвала сложившуюся на этом участке фронта обстановку «авдеевским адом».

«Мы были срочно передислоцированы для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе чрезвычайно критическая», — говорится в публикации.

Командир бригады Андрей Белецкий заявил, что военнослужащие вынуждены воевать на 360 градусов.

Уточняется, что ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной, российские военные продолжают активную ротацию и перебрасывают в город новые силы и средства.

Бывший командир националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов. Офицер уточнил, что российским военным удалось перерезать единственную дорогу, по которой происходит вся логистика для снабжения находящихся там подразделений ВСУ.

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      Марина Совина
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