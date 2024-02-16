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05:49, 16 февраля 2024Бывший СССР

Бывший офицер ВСУ предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов

Экс-командир «Айдара» Дикий предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов

Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Бывший командир националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий в эфире YouTube-канала Espreso предрек решение судьбы Авдеевки в течение 48 часов.

Офицер уточнил, что российским военным удалось перерезать единственную дорогу, по которой происходит вся логистика для снабжения находящихся там подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по этому пути везут боеприпасы и продовольствие и эвакуируют раненых.

«Какой бы мощной крепостью ни был Коксохим, но без логистики там держаться невозможно. Если в ближайшие дни не удастся отбросить врага от дороги жизни, то придется отходить авдеевскому гарнизону на подготовленную линию обороны», — подчеркнул экс-командир.

Дикий добавил, что 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая готовилась к ведению боев в городской застройке, перебросили в Авдеевку, чтобы разблокировать дорогу.

Газета The Washington Post 15 февраля писала, что украинские военные начали отступать из Авдеевки, вопрос перехода города под российский контроль является вопросом времени.

Издание уточнило, что его журналисты на прошлой неделе наблюдали переброску новых украинских подразделений в районе Авдеевки. В материале отмечается, что коксохимический завод, находящийся там, может стать последним опорным пунктом.

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      Марина Совина
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