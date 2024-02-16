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16:30, 16 февраля 2024Экономика

Большинство россиян оказались готовы купить машину после аварии

«ВсеИнструменты.ру»: 74% россиян оказались готовы купить автомобиль после ДТП

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Большинство россиян готовы приобрести подержанный автомобиль после ДТП. Об этом со ссылкой на данные опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» пишут «Известия».

Купить машину после аварии согласились 74 процента респондентов. При этом 35 процентов решились бы на сделку в случае незначительных повреждений транспортного средства, столько же купят такое авто, если продавец сделает скидку, а 22 процента опрошенных готовы на приобретение, если будут знать, что в ДТП никто не пострадал.

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К техническим изъянам автомобиля участники опроса оказались менее лояльны — 76 процентов заявили, что не купят машину с неисправностью. Те, кто согласился бы на такую сделку, наименее критичными проблемами при принятии решения о покупке назвали поломки двигателя (29 процентов), проблемы с отоплением (25 процентов) и системой очищения (21 процентов).

На ремонт купленного автомобиля с пробегом треть россиян (32 процента) согласна потратить не более 100 тысяч рублей. Бюджет от 100 до 300 тысяч рублей готовы выделить 27 процентов опрошенных, а 29 процентов устроят расходы на ремонт в размере от 300 до 500 тысяч.

В исследовании онлайн-гипермаркета приняли участие более 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года интерес россиян к подержанным автомобилям заметно охладел. За первый месяц этого года они приобрели на 10,1 процента меньше машин с пробегом, чем за тот же период 2023-го, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Отмечается, что продажи легковых подержанных машин в России составили 324,7 тысячи единиц.

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