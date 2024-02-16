Бывший игрок сборной России предсказал возвращение клубов на европейскую арену

Рыжиков предсказал возвращение россиян на европейскую арену в ближайшее время

Бывший вратарь казанского «Рубина» и сборной России по футболу Сергей Рыжиков порассуждал о возвращении российских клубов на европейскую арену. Его слова приводит Sport24.

«Еще сыграем с грандами, не переживайте. Я в это верю. В ближайшее время», — предсказал Рыжиков.

18 сентября прошлого года президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о возвращении российских команд на международные турниры. «Россия вернется в футбол только после окончания СВО на Украине», — говорил глава УЕФА.

Рыжиков завершил карьеру в 2021 году. В составе «Рубина» он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

