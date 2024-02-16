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05:00, 16 февраля 2024Из жизни

Порнозвезда постеснялась обнажаться во дворе из-за подглядывающих соседей

Фото: @bratnasty69

Американская порнозвезда Адриана Чечик пожаловалась в соцсетях на стройку по соседству, из-за которой она стесняется обнажаться во дворе. Об этом сообщает издание Daily Star.

Чечик утверждает, что на соседнем участке построили высокий дом с видом на ее бассейн. Пока его не было, она могла сниматься во дворе без одежды и не опасаться, что ее кто-то увидит. Однако теперь это станет невозможно из-за подглядывающих соседей.

Поверить не могу, что в этих здоровенных зданиях такой вид на мой двор. Теперь туда без одежды не выйти. Нужно продавать дом и уезжать

Адриана Чечикпорнозвезда
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Ранее сообщалось, что Чечик сломала позвоночник в двух местах во время игровой конференции TwitchCon в октябре 2022 года. Это произошло, когда она прыгнула в бассейн с мягкими кубиками.

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      Олег Парамонов
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