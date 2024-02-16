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04:02, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Девушка продала одну вещь и испортила отношения с мужем

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Zenithar_follower рассказала историю, как, будучи в трудном финансовом положении, продала игру, которую много лет назад ей подарил муж. Этот поступок испортил их отношения.

Рассказчица уточнила, что она и ее муж, с которым она состояла в отношениях более семи лет, столкнулись с финансовыми сложностями в 2023 году из-за проблем с работой. Они начали тратить сбережения, и недавно девушка обнаружила, что у них осталось всего 200 долларов (около 18 тысяч рублей). Авторша поста при этом отметила, что ежедневно с ее счета списывалась сумма, нужная для оплаты коммунальных платежей. По ее словам, в такой ситуации у них могло не остаться денег на еду.

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Тогда девушка решила продать игровую приставку, которую ей подарил ее отец, и игру "Animal Crossing: New Leaf", полученную в подарок от супруга в дополнение к гаджету. Она добавила, что игра очень нравилась ей. «Это был мой второй дом. Все персонажи приветствовали меня улыбками и обещанием, что завтра будет что-то, ради чего стоит волноваться. Это было моим утешением в трудные времена. Напоминанием об удивительном мужчине, который любит меня», — поделилась она эмоциями.

Авторша поста предположила, что приставка может представлять ценность, но ошиблась. Она отметила, что за консоль ей предложили всего 50 долларов (около 4,5 тысячи рублей). Когда она рассказала о случившемся мужу, тот разозлился на супругу. Для него продажа приставки означала разрушение их многолетних отношений. «Я пыталась быстро раздобыть немного наличных, чтобы поддержать нас. Вместо этого я уничтожила то, что значило для нас обоих очень много», — посетовала рассказчица.

В комментариях пользователи поддержали рассказчицу. Они посоветовали ей обратиться в социальные службы, которые могли бы оказать ей финансовую поддержку.

Ранее другой пользователь рассказал на Reddit, как ребенок его девушки рассказал тайну о ней, из-за которой их отношения разрушились. Сын возлюбленной рассказал автору поста, что та встречалась с другим мужчиной.

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      Мария Большакова
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