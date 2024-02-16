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13:31, 16 февраля 2024Культура

Директор «Ленкома» рассказал о своем самочувствии

Директор театра «Ленком» Варшавер заявил, что у него не подтвердился ковид

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о своем самочувствии после появившейся в СМИ информации о его болезни. Слова Варшавера приводит ТАСС.

Заслуженный деятель искусств России заявил, что чувствует себя хорошо и завтра выходит на работу. Варшавер отметил, что действительно вызывал врачей на дом. Ни ковид, ни грипп ему не подтвердили.

«К сожалению для тех, кто хотел, чтобы у меня было воспаление легких, не сбылось», — опроверг директор театра данные о своем диагнозе.

Ранее стало известно, что Варшавер почувствовал себя плохо в собственной квартире в Москве. У него была высокая температура, боли в груди, кашель и слабость. От госпитализации директор театра отказался.

До этого актрисе Нелли Уваровой потребовалась экстренная помощь врачей. Звезда повредила ногу во время репетиции в театре РАМТ.

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      Мария Рюрикова
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