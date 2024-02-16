Дженнифер Лопес снялась в прозрачном платье без белья для обложки журнала

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в прозрачном платье для обложки журнала Variety. Соответствующие снимки опубликованы на официальном сайте издания.

На одном из размещенных фото 54-летняя знаменитость позировала перед фотографами в прозрачном платье ярко-желтого цвета с длинным шлейфом и глубокими вырезами в области бедер. При этом на кадре видно, что звезда отказалась от нижнего белья, демонстрируя подтянутое тело.

Помимо этого, Лопес примерила зеленые туфли с застежкой на высоком каблуке. Кроме того, стилисты распустили ее волосы, которые прикрывали оголенную грудь. Вдобавок исполнительнице сделали макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в феврале Дженнифер Лопес снялась в откровенном виде. Знаменитость предстала в темно-зеленом костюме с юбкой длины миди и удлиненным жакетом. При этом звезда расстегнула последний, демонстрируя живот с кубиками пресса.