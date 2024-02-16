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10:37, 16 февраля 2024Мир

Египет начал строить стену на границе с сектором Газа

NYT: Египет начал строить стену на границе с городом Рафах на юге сектора Газа

Фото: Maxar Technologies / Handout / Reuters

Власти Египта приступили к строительству стены на границе с городом Рафах, который находится на юге сектора Газа. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные изданием The New York Times (NYT).

Во время других ближневосточных конфликтов, разворачивавшихся вблизи египетской границы, страна реагировала иначе, отмечает NYT. «Вместо того, чтобы открыть свою границу, чтобы дать палестинцам убежище от нападений, как это было сделано для людей, спасающихся от других конфликтов в регионе, Египет укрепил свою границу с сектором Газа», — говорится в материале.

Каир, предположительно, начал строить стену после решения Израиля провести операцию в Рафахе, который премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает «последним оплотом ХАМАС».

Ранее Египет пригрозил Израилю разрывом действовавших с 1978 и 1979 годов мирных соглашений в случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) войдет в город Рафах.

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      Лина Пивоварова
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