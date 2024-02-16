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14:43, 16 февраля 2024Наука и техника

Обнаружены связанные с повреждением ДНК гены

Nature: обнаружены 145 генов, связанных с нестабильностью генома

Изображение: Nature (2024) / medicalxpress.com

Более ста ключевых генов, связанных с повреждением ДНК, были обнаружены в ходе систематического скрининга почти 1000 генетически модифицированных линий мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Стабильность генома, который содержит все гены и прочий генетический материал, имеет важное значение для клеток, которые благодаря этому могут точно размножаться и делиться, передавая корректную генетическую информацию следующему поколению клеток. Однако до сих пор мало что известно о генетических факторах, важных для предотвращения повреждений ДНК.

Специалисты изучили около тысячи генетически модифицированных линий мышей и определили 145 генов, мутации в которых приводят к увеличению или уменьшению числа микроядер — небольших фрагментов клеточных ядер. Эти аберратные внеядерные структуры являются маркером нестабильности генома и повреждения ДНК, а также являются частыми признаками старения и болезней.

Наиболее резкое увеличение геномной нестабильности наблюдалось, когда исследователи вывели из строя ген DSCC1, увеличив образование аномальных микроядер в пять раз. Этот эффект можно частично обратить вспять за счет ингибирования белка SIRT1, что восстанавливает функции важного белка SMC3.

По словам авторов, результаты исследования открывают возможности для разработки новых методов лечения таких заболеваний, как когезинопатия, и других геномных нарушений.

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      Александр Еникеев
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