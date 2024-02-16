В Британии анонсировали «крикливый поединок» Лаврова с Кэмероном

Politico: глава МИД Кэмерон готовится к крикливой битве с Лавровым за Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон готовится к «крикливому поединку» из-за Украины с главой российского министерства иностранных дел (МИД) Сергеем Лавровым на встрече «Большой двадцатки», которая пройдет 21-22 февраля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Politico.

«Россию исключили из ежегодного оборонного совещания [на Мюнхенской конференции], но Сергей Лавров должен присутствовать на встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" в следующий вторник в Рио-де-Жанейро», — отмечает издание.

Чиновник из правительства Великобритании назвал предстоящую встречу «крикливой битвой».

14 февраля Кэмерон обратился к Палате представителей Конгресса США, чтобы тот одобрил помощь Украине. Посольство России в Лондоне резко отреагировало на эту просьбу, заявив, что глава британского МИД потворствует нацизму.