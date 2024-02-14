Великобритания призвала Конгресс США одобрить помощь Украине

Глава МИД Великобритании Кэмерон призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Палату представителей Конгресса США одобрить пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Кэмерон прокомментировал процесс одобрения военной помощи США в ходе визита в Болгарию. Он указал, что Великобритания и Европейский союз уже объявили о мерах поддержки Украины в 2024 году.

«Я призываю членов Конгресса, которые будут рассматривать этот вопрос сегодня, проголосовать за пакет. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в Конгрессе», — заявил дипломат. По его мнению, принятие законопроекта важно и для американской безопасности.

Ранее президент США Джо Байден призвал Палату представителей незамедлительно принять проект помощи Украине и отправить ему на подпись. Он отметил, что и союзники, и противники следят за действиями Вашингтона в этом вопросе.