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13:33, 14 февраля 2024Мир

Великобритания призвала Конгресс США одобрить помощь Украине

Глава МИД Великобритании Кэмерон призвал Конгресс США одобрить помощь Украине
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Палату представителей Конгресса США одобрить пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Кэмерон прокомментировал процесс одобрения военной помощи США в ходе визита в Болгарию. Он указал, что Великобритания и Европейский союз уже объявили о мерах поддержки Украины в 2024 году.

«Я призываю членов Конгресса, которые будут рассматривать этот вопрос сегодня, проголосовать за пакет. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в Конгрессе», — заявил дипломат. По его мнению, принятие законопроекта важно и для американской безопасности.

Ранее президент США Джо Байден призвал Палату представителей незамедлительно принять проект помощи Украине и отправить ему на подпись. Он отметил, что и союзники, и противники следят за действиями Вашингтона в этом вопросе.

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      Юрий Леонов
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