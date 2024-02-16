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10:55, 16 февраля 2024Бывший СССР

Командующий ВСУ рассказал о подготовке позиций для отступления под Авдеевкой

Генерал ВСУ Тарнавский: под Авдеевкой идет подготовка позиций для отступления

Фото: Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский рассказал о подготовке позиций для отступления украинской армии под Авдеевкой. Соответсвующий пост опубликован в Telegram-канале военного.

«Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. (...) Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления на основе всех возможных сценариев», — заявил генерал.

Он добавил, что оборонительная операция все еще продолжается, но сейчас главный приоритет командования — сохранение жизни украинских солдат.

Ранее подробностями тяжелого положения ВСУ на авдеевском участке фронта поделился российский военкор Евгений Поддубный. По его словам, в настоящий момент части украинской армии рискуют оказаться в стратегическом окружении.

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      Глеб Палехов
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