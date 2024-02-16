Лавров рассказал о контроле западных инструкторов за Генштабом Украины

Лавров: западные инструкторы следят за планированием Генштаба Украины

Западные инструкторы следят за планированием Генштаба Украины и помогают Вооруженным силам Украины наводить удары на российские цели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции, приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине, трансляция которой доступна на YouTube.

По его словам, Запад считает, что Украина не сможет победить теми методами, которые сейчас используются Киевом, и поэтому считает необходимым перейти к передаче Украине дальнобойных вооружений, тем самым фактически участвуя в войне.

«В войне главное — стратегия, а стратегия там совершенно не в Киеве находится», — рассказал глава российского МИД.