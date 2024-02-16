Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:44, 16 февраля 2024Бывший СССР

Лавров рассказал о контроле западных инструкторов за Генштабом Украины

Лавров: западные инструкторы следят за планированием Генштаба Украины

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Западные инструкторы следят за планированием Генштаба Украины и помогают Вооруженным силам Украины наводить удары на российские цели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции, приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине, трансляция которой доступна на YouTube.

По его словам, Запад считает, что Украина не сможет победить теми методами, которые сейчас используются Киевом, и поэтому считает необходимым перейти к передаче Украине дальнобойных вооружений, тем самым фактически участвуя в войне.

«В войне главное — стратегия, а стратегия там совершенно не в Киеве находится», — рассказал глава российского МИД.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород. В чем ее особенность?

      Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

      Украинская артистка раскритиковала спевшего ее песню в ДНР Киркорова

      Три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне блока

      Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      Экспортеры топлива в России захотели новых льгот

      Шойгу простился с бывшим командиром 9-й роты в Афганистане

      Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии украинских диверсантов

      В Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине

      Сотрудник отеля забрался в постель к спящим россиянкам и «устроил мастурбейшн»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше