Минобороны РФ: в течение недели в плен сдались 35 украинских военнослужащих

В течение недели в плен в зоне проведения спецоперации сдались 35 украинских военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы (ВС) России с 11 по 16 февраля нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Они поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и боеприпасы. Помимо этого, под удар попали заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ.

Потери Украины в течение недели составили в совокупности до 5550 человек. За это время российские военнослужащие сбили украинский МиГ-29 и вертолет Ми-24, добавили в оборонном ведомстве.

В ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что многие военные ВСУ осознают бессмысленность попыток прорвать российскую оборону и поэтому сами сдаются в плен. Впоследствии захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.