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15:06, 16 февраля 2024Россия

Минобороны назвало число сдавшихся в плен за неделю украинских военных

Минобороны РФ: в течение недели в плен сдались 35 украинских военнослужащих
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В течение недели в плен в зоне проведения спецоперации сдались 35 украинских военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы (ВС) России с 11 по 16 февраля нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Они поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и боеприпасы. Помимо этого, под удар попали заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ.

Потери Украины в течение недели составили в совокупности до 5550 человек. За это время российские военнослужащие сбили украинский МиГ-29 и вертолет Ми-24, добавили в оборонном ведомстве.

В ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что многие военные ВСУ осознают бессмысленность попыток прорвать российскую оборону и поэтому сами сдаются в плен. Впоследствии захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.

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      Анастасия Шейкина
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