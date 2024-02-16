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07:08, 16 февраля 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате дронов над Белгородской областью и Черным морем

МО: пять дронов перехвачены силами ПВО над Белгородской областью и Черным морем
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Системы противововоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что один беспилотник в ночь на пятницу, 16 февраля, поразили над Белгородской областью. Еще пять беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 15 февраля, из-за атаки беспилотника в Курской области загорелась нефтебаза. Никто не пострадал. Всего огонь, по предварительным данным, охватил три резервуара с нефтью, один из них частично обрушился. Курский губернатор Роман Старовойт также опубликовал кадры мощного пожара на объекте.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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