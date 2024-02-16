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21:01, 16 февраля 2024Забота о себе

Молодых спортсменов предупредили о риске бесплодия

Фото: Pxhere.com

Зачастую желающие быстро накачать мышцы молодые спортсмены принимают тестостерон и этим создают себе проблемы со здоровьем, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Об этом врач предупредил мужчин в своем Telegram-канале.

Лубенников объяснил, что назначенные без медицинских показаний препараты тестостерона подавляют выработку сперматозоидов и тем самым существенно повышают риск проблем с фертильностью. Причем, добавил он, при длительном приеме таких препаратов яички могут атрофироваться.

После прекращения курса тестостерона (если яички не атрофировались) в большинстве случаев сперматогенез восстанавливается в течение года. Ускорить процесс можно с помощью лекарств

Александр Лубенниковуролог
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Лубенников призвал молодых спортсменов, у которых еще нет детей, воздержаться от приема тестостерона либо принимать его коротким курсом исключительно под контролем врача.

Ранее Александр Лубенников назвал маскирующееся под простатит заболевание. Он объяснил, что зачастую мужчинам с дисфункцией полового нерва ставят неверный диагноз.

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      Алиса Дмитриева
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