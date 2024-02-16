На Западе сообщили о готовности ВСУ сдать Авдеевку

The Guardian: ВСУ опасаются больших потерь и потеряют Авдеевку в любом случае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опасаются больших потерь при попытках остаться в Авдеевке и в любом случае потеряют город. О готовности Украины сдать город сообщает издание The Guardian.

«Скорее всего, мы потеряем ее [Авдеевку], единственный другой вариант — мы потратим десятки тысяч украинских жизней в попытке удержать ее немного дольше», — сказал украинский военный, пожелавший остаться неизвестным.

Западное издание также рассказало, что бойцы ВСУ обвиняют нового главнокомандующего Александра Сырского в больших потерях в Артемовске, который украинская сторона сдала ранее после нескольких месяцев боев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ВСУ могут обосновать отступление из Авдеевки необходимостью выровнять линию фронта. «Сырский может сказать, что здесь есть военная целесообразность, что нужно создавать линию обороны. Наша же задача — не дать ВСУ закрепиться на этих позициях», — заключил он.