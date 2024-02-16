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15:51, 16 февраля 2024Бывший СССР

Предсказано обоснование главкома ВСУ Сырского для отступления из Авдеевки

Военный Дандыкин: ВСУ могут объяснить выход из Авдеевки выравниванием фронта

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обосновать отступление из Авдеевки необходимостью выровнять линию фронта, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что главком ВСУ Александр Сырский укажет на ошибки своего предшественника Валерия Залужного.

«В Авдеевке происходит формирование котлов, противник несет большие потери в людях, в технике. Брошенные в район резервы не помогли. Даже на Западе признают, что, судя по всему, Авдеевку придется оставить. Но как оставлять, тоже проблема: практически все дороги перекрыты, идет огневое воздействие», — заметил Дандыкин.

Он объяснил, что установление контроля над Авдеевкой крайне важно для России, потому что именно с этих позиций преимущественно велся огонь по Донецку. Кроме того, Авдеевка стала одним из мощнейших укрепрайонов, где было сосредоточено много людей и техники. Но оставление этого города может стать большой проблемой для Сырского еще и потому, что он обещал не оставлять ни одного населенного пункта.

«Сырский сказал, что Украина переходит к обороне. Возможно, отступление из Авдеевки объяснят необходимостью выровнять линию фронта. Сырский может сказать, что здесь есть военная целесообразность, что нужно создавать линию обороны. Наша же задача — не дать ВСУ закрепиться на этих позициях», — заключил военный.

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Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский рассказал о подготовке позиций для отступления украинской армии под Авдеевкой. Он добавил, что оборонительная операция все еще продолжается, но сейчас главный приоритет командования — сохранение жизни украинских солдат.

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