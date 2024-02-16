Предсказано обоснование главкома ВСУ Сырского для отступления из Авдеевки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут обосновать отступление из Авдеевки необходимостью выровнять линию фронта, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что главком ВСУ Александр Сырский укажет на ошибки своего предшественника Валерия Залужного.
«В Авдеевке происходит формирование котлов, противник несет большие потери в людях, в технике. Брошенные в район резервы не помогли. Даже на Западе признают, что, судя по всему, Авдеевку придется оставить. Но как оставлять, тоже проблема: практически все дороги перекрыты, идет огневое воздействие», — заметил Дандыкин.
Он объяснил, что установление контроля над Авдеевкой крайне важно для России, потому что именно с этих позиций преимущественно велся огонь по Донецку. Кроме того, Авдеевка стала одним из мощнейших укрепрайонов, где было сосредоточено много людей и техники. Но оставление этого города может стать большой проблемой для Сырского еще и потому, что он обещал не оставлять ни одного населенного пункта.
«Сырский сказал, что Украина переходит к обороне. Возможно, отступление из Авдеевки объяснят необходимостью выровнять линию фронта. Сырский может сказать, что здесь есть военная целесообразность, что нужно создавать линию обороны. Наша же задача — не дать ВСУ закрепиться на этих позициях», — заключил военный.
Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский рассказал о подготовке позиций для отступления украинской армии под Авдеевкой. Он добавил, что оборонительная операция все еще продолжается, но сейчас главный приоритет командования — сохранение жизни украинских солдат.