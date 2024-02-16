Набиуллина рассказала о пике перегрева российской экономики

Набиуллина: пик перегрева российской экономики пришелся на осень 2023 года

Пик перегрева экономики пришелся на осень 2023 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Слова главы регулятора приводит РИА Новости.

Сейчас экономика страны возвращается на траекторию более сбалансированного роста, пояснила глава ЦБ. Добиться этого удалось при помощи ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и повышения ключевой ставки.

«Расширение потенциала экономики — это всегда процесс небыстрый. А общий спрос в экономике, подпитываемый госрасходами и ускоренным кредитованием, вырос заметно сильнее. В итоге даже с учетом повышения возможностей производства избыточный навес спроса, иначе говоря перегрев экономики, выливался в ускоренный рост цен», — рассказала Набиуллина.

Снижение ключевой ставки будет происходить плавно, несоразмерно ее повышению за последнее время. Оно может начаться во второй половине 2024 года, добавила глава регулятора.

По итогам заседания совета директоров 16 февраля Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Таким образом, цикл ужесточения ДКП, начавшийся в июле 2023 года, решили приостановить. Регулятор полагает, что имеющийся уровень ставки уже начал влиять на экономику, что демонстрирует снижение инфляционных ожиданий и замедление роста цен по сравнению с осенним уровнем.

Ранее представители Банка России отметили, что темпы роста национальной экономики в 2023 году оказались выше прогнозов и составили 3,6 процента. В то же время в среднесрочной перспективе сдержать увеличение ВВП может ряд факторов, включая растущую cклонность россиян к сбережению, а также замедление темпов наращивания потребительской активности населения.