Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:00, 16 февраля 2024Наука и техника

Обнаружена опровергающая современную теорию галактика

Nature: обнаружена древняя галактика со слишком старыми звездами

Изображение: James Webb Space Telescope / phys.org

Астрономы Технологического университета Суинберн обнаружили древнюю галактику, чье существование опровергает общепринятую теорию, с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Массивная галактика в ранней Вселенной, которая сформировалась 11,5 миллиарда лет назад (соответствует красному смещению 3,2), имеет слишком старую популяцию звезд, образовавшуюся на 1,5 миллиарда лет раньше (красное смещение около 11). Согласно стандартной космологической модели, в это время темной материи накопилось недостаточно, чтобы вызвать их формирование.

В основе современной астрофизики лежит фундаментальная парадигма, согласно которой формирование галактик происходит путем постепенного и совместного накопления барионов (видимого вещества) и гало холодной темной материи. Она также предсказывает сильное сокращение числа массивных галактик при высоких красных смещениях, соответствующих ранней Вселенной.

Открытие может указывать на наличие необнаруженных популяций ранних галактик и на значительные пробелы в понимании эволюции ранних звезд, формирования галактик и природы темной материи, отмечают авторы.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в тяжелом положении под Авдеевкой. Украинская армия готовится к отступлению

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      В ДНР оценили способность ВСУ сопротивляться

      Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совбезе ООН

      Домашняя собака напала на школьников в российском городе

      Компаниям из Эквадора вернули право поставлять в Россию бананы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше