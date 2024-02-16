Обнаружена опровергающая современную теорию галактика

Nature: обнаружена древняя галактика со слишком старыми звездами

Астрономы Технологического университета Суинберн обнаружили древнюю галактику, чье существование опровергает общепринятую теорию, с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Массивная галактика в ранней Вселенной, которая сформировалась 11,5 миллиарда лет назад (соответствует красному смещению 3,2), имеет слишком старую популяцию звезд, образовавшуюся на 1,5 миллиарда лет раньше (красное смещение около 11). Согласно стандартной космологической модели, в это время темной материи накопилось недостаточно, чтобы вызвать их формирование.

В основе современной астрофизики лежит фундаментальная парадигма, согласно которой формирование галактик происходит путем постепенного и совместного накопления барионов (видимого вещества) и гало холодной темной материи. Она также предсказывает сильное сокращение числа массивных галактик при высоких красных смещениях, соответствующих ранней Вселенной.

Открытие может указывать на наличие необнаруженных популяций ранних галактик и на значительные пробелы в понимании эволюции ранних звезд, формирования галактик и природы темной материи, отмечают авторы.