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21:35, 16 февраля 2024Спорт

Овечкина назвали самым американизированным русским

Экс-игрок «Вашингтона» Нойвирт назвал Овечкина самым американизированным русским
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Михал Нойвирт поделился мнением о российском капитане клуба Александре Овечкине. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на Sports.cz.

Нойвирт назвал Овечкина самым американизированным русским из тех россиян, с которыми он играл. «Хотя он большой патриот и тому подобное. Он отличный хоккеист с огромным талантом. Снимаю шляпу перед его карьерой», — рассказал экс-голкипер столичного клуба.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В его активе 836 заброшенных шайб. Лидером является канадец Уэйн Гретцки (894 гола).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

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      Дарья Коршунова
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