Пассажирам электрички пришлось возить с собой песок из-за гололеда

Под Калугой пассажиры электрички возили песок для ходьбы по скользкой платформе

В Балабанове Калужской области пассажирам электрички пришлось возить с собой песок, чтобы преодолеть скользкую платформу на станции. Об этом сообщает «Подъем».

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) объяснили ситуацию разовыми природными аномалиями, а также извинились за доставленные неудобства. Также там заявили, что почистили дорогу.

Ранее в соцсетях появилось видео с пенсионеркой, которая посыпает песком дорогу, чтобы пройти по ней. В МЖД заявили, что ролик был снят во вторник, 13 февраля, когда в центральном регионе прошел ледяной дождь, а также в пятницу, 16 февраля, после аномального для региона снегопада. «В настоящее время платформы очищены от снега и льда, обработаны противогололедными препаратами», — заявили там.

Ранее жителям столичного региона рассказали о погоде в начале марта. Температурная аномалия будет положительной, спрогнозировала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом она указала, что точный прогноз будет известен в конце февраля.