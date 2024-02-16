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07:47, 16 февраля 2024Россия

Под Москвой у переполненной людьми маршрутки на ходу отлетели колеса

В Подмосковье у переполненной людьми маршрутки на ходу отлетели колеса

Фото: Pixabay

В Подмосковье у полной людей маршрутки, которая направлялась в Красногорск, во время движения отвалились колеса. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Авария произошла на Пятницком шоссе рядом с торговым центром «Отрада», когда маршрутка подъезжала к светофору и останавливалась. Предварительно, никто не пострадал, так как водитель ехал на низкой скорости.

Колеса у транспортного средства могли отлететь из-за перегруза или плохо закрученных гаек — их водитель обязан проверять на ремонтной зоне перед каждым выездом. На опубликованных из маршрутки кадрах видно, что она заполнена людьми, часть из них вынуждена стоять в проходе

Ранее в Новосибирске во время движения опрокинулась маршрутка, пострадали пять человек. Это случилось, так как автомобиль подрезала другая машина. Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства через люк.

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      Анастасия Шейкина
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