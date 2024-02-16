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22:26, 16 февраля 2024Бывший СССР

Подоляк высказался о последствиях ухода ВСУ из Авдеевки

Подоляк: уход ВСУ из Авдеевки не грозит политическими последствиями для Киева

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Уход украинских войск из Авдеевки не грозит политическими последствиями для Киева, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что именно командование армией должно решать, стоит ли продолжать защиту рубежа или нужно отступить на более выгодные позиции, принимая во внимание, что у российской стороны есть численное превосходство.

Подоляк допустил, что Россия может додавить на некоторых направлениях. Он также высказался о причинах неудач украинской армии. По его словам, они связаны с задержкой военной помощи от западных союзников.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Тарнавский рассказал, что войска готовят позиции для отступления под Авдеевкой. Сообщалось, что 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр), которая считается одной из лучших, частично попала в окружение.

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      Марина Совина
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