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08:00, 16 февраля 2024Экономика

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

РБК: доходы РФ от продажи нефти и газа в ЕС снизились в 2,9 раза в 2023 году

Фото: Pixabay

По итогам 2023 года суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти, нефтепродуктов и газа в страны Евросоюза (ЕС) составили 29,26 миллиарда евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Евростата.

В сравнении с показателем 2022 года доходы российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов в ЕС снизились в 2,9 раза. В прошлом году выручка превысила 90 миллиардов евро. Высокие показатели тогда были во многом обеспечены ростом цен на нефть.

Помимо нефти, нефтепродуктов и газа, европейские страны закупали у РФ черные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения, продукты неорганической химии, включая ядерное топливо, аммиак. В целом, ключевыми импортерами российской продукции стали Нидерланды, Венгрия, Италия, Бельгия и Словакия.

В конце декабря вице-премьер Александр Новак заявлял, что по итогам 2023 года поставки нефти и нефтепродуктов в Европу составят 4-5 процентов от общего объема российского экспорта. Таким образом, за год показатель сократился в десять раз. В 2022 году доля европейских покупателей в структуре российского экспорта оценивалась в 40-45 процентов.

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      Анатолий Акулов
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