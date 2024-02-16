Полицейский украл у наркодилера биткоины на миллионы рублей

В Австралии полицейский украл у наркодилера криптовалюту на миллионы долларов

Полицейского из Австралии заподозрили в том, что он украл криптовалюту, изъятую у наркоторговца. Об этом сообщает Protos.

Перед судом предстанет полицейский Уильям Уитли. Следствие считает, что он перевел на свои счета 81 биткоин с криптокошелька наркодилера, которого подозревали в незаконном обороте стероидов. Стоимость исчезнувших биткоинов превышает 4,1 миллиона долларов (386 миллионов рублей).

В 2019 году в ходе полицейской операции «Виридиан» в доме наркодилера обнаружили большое количество «стероидных веществ», компьютер и физический криптокошелек с биткоинами. Через некоторое время детектив Деон Ахтипис из отдела кибербезопасности заметил, что средства оказались переведены на другие счета.

Первоначально правоохранители считали, что к краже изъятой криптовалюты причастен сообщник наркоторговца. Однако в 2021 году выяснилось, что IP-адрес, с которого производился перевод, связан с полицией. Позднее Ахтипис пришел к выводу, что биткоины присвоил Уитли.

Судебные слушания по делу Уитли продолжаются. Его адвокат настаивает на том, что у полиции нет прямых доказательств его вины.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции из Великобритании совратил сотни девочек, выдавая себя за 14-летнего подростка. Его удалось арестовать после жалоб пострадавших.