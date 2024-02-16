Повесивший гирлянду с лозунгом националистов россиянин не смог оспорить штраф

В Новгородской области осужденный за гирлянду мужчина не смог оспорить штраф

Новгородский областной суд оставил в силе приговор в отношении местного жителя, украсившего балкон новогодней гирляндой с лозунгом украинских националистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина попытался оспорить приговор Новгородского районного суда в вышестоящей инстанции, но не вышло. Суд оставил в силе штраф в 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.

В ночь на 1 января жители Великого Новгорода заметили повешенную на балконе квартиры по улице Ломоносова светодиодную гирлянду с бегущей строкой в виде лозунга Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация) и вызвали полицию. Прибывшим на место силовикам подсудимый рассказал, что приобрел гирлянду с микроконтроллером и надписью «С Новым годом!» в интернет-магазине. По его словам, о бегущей строке с украинским лозунгом он не знал.