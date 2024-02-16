Появились кадры работы деморализующих ВСУ российских звуковещательных станций

ВС России показали работу станций, деморализующих солдат ВСУ с помощью звука

Министерство обороны России показало кадры работы экипажей российских мобильных звуковещательных станций, которые используются для деморализации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта.

«Экипажи звуковещательных станций группировки войск "Восток" оказывают психологическое воздействие на военнослужащих ВСУ. Из замаскированной позиции на боевое задание выезжает бронетранспортер. Но сражаться с противником экипаж будет не с помощью патронов или снарядов. Главное оружие боевой машины — эта звуковещательная станция», — отмечается в публикации.

Бронетранспортеры Вооруженных сил России транслируют призыв сложить оружие в обмен на гарантии безопасности и сохранения жизни. Как отметили в ведомстве, иногда российские военные включают для украинских солдат похоронный марш.

Ранее Минобороны России опубликовало видео того, как российский боец увернулся от атакующего дрона ВСУ. Комментирующие происходящее сослуживцы оценили поступок солдата, отметив его мужество.

