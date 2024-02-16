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13:13, 16 февраля 2024Россия

Появились подробности о состоянии 31-летней петербурженки после прилета колеса

Жительница Петербурга получила перелом челюсти после прилета колеса от автобуса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Санкт-Петербурга получила перелом челюсти и травму головного мозга после прилета в нее колеса от автобуса на Выборгском шоссе. Подробности о состоянии пострадавшей появились у «Фонтанки».

Об инциденте с жительницей Северной столицы стало известно накануне. 31-летняя горожанка пояснила, что в день происшествия вышла от косметолога и ждала автобус на остановке, рядом никого не было. В какой-то момент девушка обернулась и увидела, как на нее, подпрыгивая, несется огромное колесо. После удара в голову она отключилась.

«Когда очнулась, было много людей, скорая помощь, ГАИ. Мне что-то говорили, спрашивали, понимаю ли я, где нахожусь, а я не понимала вообще, кто я», — призналась россиянка.

Память стала к ней возвращаться только в карете скорой помощи. Петербурженка продолжает оставаться в больнице. Она поблагодарила тех, кто помог ей на остановке, и теперь ищет свидетелей происшествия. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

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      Анна Щербакова
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