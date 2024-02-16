31-летней петербурженке отлетело в голову колесо автобуса

В Озерках 31-летней жительнице отлетело в голову колесо автобуса

В петербургских Озерках 31-летней жительнице отлетело в голову колесо автобуса. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, инцидент произошел около дома 23 по Выборгскому шоссе. Горожанку госпитализировали с тяжелой травмой, ей потребовалась помощь нейрохирургов.

У пострадавшей диагностировали очаговую травму головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, пояснила «Фонтанка».

Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у полной людей маршрутки, которая направлялась в Красногорск, во время движения отвалились колеса. Они могли отлететь из-за перегруза или плохо закрученных гаек — водитель транспортного средства обязан проверять колеса на ремонтной зоне перед каждым выездом.