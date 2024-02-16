В Яндексе рассказали о скидках на продукты для курьеров и таксистов

Яндекс заявил о расширении программы поддержки курьеров и водителей

Яндекс расширил программу поддержки партнеров и объявил о предоставлении курьерам, водителям, сборщикам заказов и кладовщикам, сотрудничающим с сервисами компании, скидку до 35 процентов на продукты, бытовую химию и другие товары из ассортимента «Лавки». Об этом говорится в сообщении Яндекса.

Скидка предоставляется в том случае, если партнер забирает свой заказ самовывозом. В Яндексе отмечают, что в перспективе самовывоз заказов может стать доступным и остальным покупателям в «Лавке».

Сейчас новая услуга уже действует для партнеров в Москве, однако сервис планирует ввести ее и в других городах. Выбрать возможность самовывоза можно при оформлении заказа в «Лавке». После этого сервис сразу покажет размер скидки.

Перед запуском для всех партнеров Яндекс сначала ввел ее только для курьеров-партнеров «Лавки». В итоге самовывоз уже показал высокую востребованность: 86 процентов доставщиков, которые сотрудничают с «Лавкой» и заказывают в ней товары, делают заказы на сервисе только с самовывозом.

В Яндексе отмечают, что новая услуга позволяет не только получать покупки удобным способом и пользоваться скидками, но и знакомит с возможностями сервиса и его ассортиментом тех партнеров, которые раньше не делали заказы в «Лавке».

Яндекс стремится обеспечить сотрудникам сервисов комфортную для работы среду и развивает различные направления поддержки. Так, курьерам доступно страхование на слотах, бесплатные юридические консультации и бонусы от партнеров, например выгодные тарифы на сотовую связь и скидки на аренду и ремонт велосипедов.

С прошлого года Яндекс также предлагает курьерам комплексные обеды по низким ценам — бо́льшую часть стоимости обеда оплачивает компания. На программу питания Яндекс выделил 60 миллионов рублей. В периоды, когда количество заказов резко возрастает, курьеры получают дополнительные выплаты — в новогодние праздники 2023/24 Яндекс потратил на это 2,5 миллиарда рублей.