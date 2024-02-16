Прогноз роста экономики России повысили

ВЭБ: темпы роста ВВП России составят 2 процента по итогам 2024 года

По итогам 2024 года экономика России вырастет на 2 процента. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков Института исследований и экспертизы ВЭБа.

В октябре эксперты ожидали, что ВВП России увеличится на 1,6 процента к концу 2024 года. Таким образом, прогноз повысили на 0,4 процентных пункта (п.п.). Ускорению прироста валового продукта в этом году будут способствовать ряд факторов, включая более сильную динамику инвестиций, в том числе за счет использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также активное увеличение промышленного производства.

В то же время эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет темпы роста российского ВВП останутся примерно на уровне 2024-го. Так, аналитики прогнозируют увеличение национальной экономики на 2,1 процента в 2025-м и на 2,2 процента — по итогам 2026 года. Для сравнения, октябрьская оценка подразумевала прирост на 2,3 и 2 процента соответственно. Сдерживанию темпов роста, как утверждают аналитики, будут способствовать усиление санкционного давления и замедление мировой экономики.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что по итогам 2023 года российская экономика выросла на 3,6 процента вместо ожидавшихся 3,5 процента. По его словам, темпы увеличения ВВП РФ превысил среднемировые на 0,6 п.п., а показатели развитых стран — на 2,1 п.п.