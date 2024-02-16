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15:30, 16 февраля 2024Среда обитания

Разлив нефти в Карибском море увидели из космоса

«Роскосмос» опубликовал фото разлива нефти в Карибском море

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» опубликовал фото разлива нефти с судна, перевернувшегося в Карибском море. О том, что последствия происшествия увидели из космоса, сообщает агентство «Прайм».

Кадр сделан с помощью спутника «Канопус-В». О брошенном в море грузовом корабле стало известно 7 февраля, соответствующее сообщение получило Агентство по ЧС острова Тобаго. Судно обнаружили в 150-200 метрах к югу от рифа Коув.

Разлив затронул около 15 километров побережья, на данный момент водолазы занимаются локализацией утечки. Около тысячи волонтеров оказывают помощь в устранении последствий происшествия.

Ранее в феврале стало известно о разливе 300 литров нефти в Балтийское море рядом с Литвой. Утечка произошла из-за аварии на Бутингском терминале — во время погрузки танкера порвался швартовный трос, из-за чего оборвался кабель для подачи нефти.

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      Александра Качан
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