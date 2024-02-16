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21:07, 16 февраля 2024Экономика

Россиянам облегчили снятие средств с банковских счетов в одной стране

В Грузии россиянам разрешили снимать со счетов в банках страны до 60 % от вклада

Фото: Eduardo Soares / Unsplash

Нацбанк Грузии понизил с 80 до 40 процентов долю вкладов россиян в иностранной валюте, которую нельзя потребовать выдать немедленно, сообщается на сайте регулятора. Таким образом, одномоментно гражданам РФ теперь разрешено забирать со счета в стране до 60 процентов от вклада.

Такое облегчение условий объяснили тем, что с учетом геополитической обстановки существенного оттока средств россиян сейчас не ожидается. В связи с этим решено было приравнять условия их счетов к требованиям ликвидности к депозитам других нерезидентов.

Отмечается, что после того, как в сентябре 2023 года так называемая ставка оттока для россиян была повышена до 80 процентов, объем счетов граждан РФ стабилизировался, а их доля в общих депозитах банков сократилась. Принятие соответствующего решения было связано с тем, что в Грузии существенно возросли депозиты россиян в иностранной валюте (за 2022 год их объем вырос более чем в четыре раза) и у властей возникли опасения из-за неопределенности по срокам сохранения вкладов в местных банках. Теперь же «основную часть этого ресурса банки хранят в ликвидных активах и не происходит замена долгосрочных стабильных обязательств», констатировал регулятор.

На конец 2022 года переехавшие в Грузию россияне хранили в местных банках 2,42 миллиарда лари (около 969,4 миллиона долларов), что составляло около 37 процентов от всех депозитов иностранцев.

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      Дмитрий Воронин
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