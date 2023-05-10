Подсчитаны средства переехавших россиян в банках Грузии

НБГ: средства переехавших в Грузию россиян в банках страны достигли $969,4 млн

На конец 2022 года россияне, переехавшие в Грузию на ПМЖ, хранили в местных банках 2,42 миллиарда лари (около 969,4 миллиона долларов). За год объем депозитов вырос на 327 процентов, сообщает Национальный банк Грузии (НБГ).

Согласно подсчетам, в общей сложности объем банковских вкладов иностранных граждан достиг 6,55 миллиарда лари (2,62 миллиарда долларов). На средства россиян приходится 37 процентов депозитов. Граждане Украины поместили в местные банки 393 миллионов лари (157,2 миллиона долларов), а депозиты граждан Белоруссии составляют 196 миллионов лари (78,4 миллиона долларов).

НБГ также указывает, что на депозитах хранятся средства как в местной, так и в иностранной валюте. Россияне в основном хранят деньги в двух крупнейших коммерческих банках страны — Bank of Georgia и TBC.

Регулятор связывает такой приток денежных средств с массовой миграцией россиян после начала военных действий на Украине. По данным, на которые ссылается Центробанк, в прошлом году в Грузию переехали 62 тысячи граждан России. Кроме того, эмигрировали и граждане Белоруссии и Украины — 13 и 21 тысяча человек соответственно.

На фоне обострившейся геополитической ситуации россияне стали массово переводить денежные средства в страны постсоветского пространства. Например, в 2022 году граждане направили в Казахстан рекордные 357 миллиардов тенге (775,4 миллиона долларов). В первом квартале 2023 года транзакции продолжились, и их объем превысил прошлогодние показатели более чем на 300 процентов. Другими популярными направлениями у граждан России при переводе денег является Армения, Узбекистан и Киргизия.