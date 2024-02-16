Россияне назвали неочевидный фактор покупки жилья

Более трети россиян купили бы квартиру с благоустроенным двором у дома

Более трети опрошенных россиян (37 процентов) признались, что благоустроенная придомовая территория была одним из главных факторов при покупке или аренде жилья. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Главстрой Регионы».

При этом 41 процент опрошенных рассказал, что обращает внимание на двор, но его наличие и качество воспринимаю как бонус. Не обращают внимание на внутреннее благоустройство только 22 процента россиян.

Часто проводят время во дворе, особенно вечером, 38 процентов россиян. Там они предпочитают заниматься спортом, общаться с соседями либо отдыхают. Придомовую территорию в качестве площадки для прогулок с детьми по выходным выбирают 15 процентов опрошенных. При этом 17 процентов предпочитают проводить время в городе, а 30 процентов обходят двор стороной.

Четверть опрошенных убеждены, что идеальный двор должен включать в себя продуманные архитектурную и ландшафтную концепции. Зону для тихого и спокойного отдыха во дворе хотели бы видеть 23 процента опрошенных. Для 20 процентов важной составляющей дворового пространства оказались не только игровые, но и нейродинамические площадки, а для 13 процентов — спортивные. Зоны для барбекю хотели бы видеть во дворе 7 процентов опрошенных, еще 7 процентов — площадки для выгула собак, а оставшиеся 5 процентов — центры досуга и обучения.

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