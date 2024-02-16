Россияне похитили яхту за 30 миллионов рублей на Карибских островах

В Севастополе таможенники задержали яхту, похищенную на Карибских островах

В Севастополе таможенники задержали яхту, похищенную группой россиян на Карибских островах весной 2019 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Возбуждены уголовные дела по статьям 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей») и 174 («Легализация имущества, приобретенного преступным путем») УК РФ.

Злоумышленники отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, где взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 миллионов рублей. Они решили не возвращать судно компании, перегнали его на родину и зарегистрировали по поддельным документам. После похитители начали сдавать яхту под российским флагом в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря.

В результате на транспортное средство обратили внимание таможенники, которые и задержали яхту. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Также выяснилось, что судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила восемь миллионов рублей.

Иностранная фирма, собственник яхты, подтвердила информацию о ее хищении. Главарь преступной банды находится в международном розыске.

Ранее сотрудники таможни в Дагестане обнаружили и изъяли 69 килограммов различных лекарств у прилетевшего из Стамбула мужчины.