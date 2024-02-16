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09:19, 16 февраля 2024Россия

Россиянин пнул девушку ногой в живот в супермаркете и попал на видео

В Волгограде мужчина с размаху пнул девушку ногой в живот в супермаркете

В Волгограде мужчина с размаху пнул девушку ногой в живот в супермаркете. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал V1.ru.

На представленном видеоролике видно, как посетители идут вдоль стеллажей с продуктами. Неожиданно мужчина замахивается ногой в сторону девушки. От удара россиянка буквально скрючивается пополам.

Как утверждает V1.ru, пострадавшая уже написала заявление в полицию. Оперативники уточнили, что все произошло в магазине «Пятерочка» по адресу: 2-я Горная, 21, Краснооктябрьского района рядом с жилищным комплексом «Олежкина слобода».

Ранее сообщалось, что вахтовик из Ингушетии избил четырехлетнего мальчика в магазине в Курчатове под Курском. Мужчина заявил, что, будучи пьяным, принял ребенка за манекен.

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      Анна Щербакова
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