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10:47, 16 февраля 2024Россия

Россиянин ударил женщину за отказ купить ему кофе вместо воды и попал на видео

В магазине Екатеринбурга мужчина ударил по голове женщину за отказ купить кофе

В магазине Екатеринбурга мужчина ударил по голове женщину, которая отказалась купить ему кофе. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, россиянин налил в стакан кипяток и намеренно столкнулся с 45-летней посетительницей магазина, разлив воду, после чего потребовал от женщины приобрести ему напиток, однако та проигнорировала его.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как участники конфликта спорят. Когда женщина продолжает оплачивать покупки на кассе, мужчина пытается ей помешать, а затем достает из сумки перчатку, в которой, как утверждает канал, находился тяжелый предмет, бьет россиянку по голове и уходит.

В результате женщину увезли на скорой помощи в больницу с раной в затылке. Занимаются ли произошедшим правоохранительные органы, не уточняется.

Ранее в Москве пассажир метро ударил в лицо проходившую мимо женщину, в результате чего она упала на пол, и скрылся. Инцидент попал на видео. Мотивы нападавшего неизвестны.

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      Константин Лысяков
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